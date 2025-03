La NEC présente ses excuses pour les irrégularités dans ses recrutements

Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC), éclaboussée par un scandale de recrutement frauduleux, a présenté ses excuses à la population. Dans un communiqué publié mardi, elle a déclaré adresser ses sincères excuses aux citoyens à la suite de la découverte d’irrégularités dans le recrutement des enfants de certains hauts responsables.Le 27 février dernier, la Cour des comptes (BAI) avait informé la NEC des irrégularités détectées dans sa procédure d’embauche, impliquant 32 employés, anciens et actuels. Elle avait également demandé des sanctions contre certains d’entre eux.Ce n’est pas la première fois que cette commission se retrouve empêtrée dans ce type d’affaire. En 2023, son président, Roh Tae-ak, avait déjà présenté des excuses publiques pour les traitements de faveur accordés aux enfants du personnel lors d’un recrutement.Après la publication des résultats de l’enquête de la BAI, la NEC a déclaré être disposée à participer aux discussions parlementaires sur sa réforme. Elle a également indiqué que des procédures internes étaient en cours pour 27 employés faisant l’objet de sanctions et d’avertissements demandés par la BAI, ajoutant que les cinq autres avaient déjà quitté l'organe.Face à cette situation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir, prévoit d’initier une nouvelle loi visant à renforcer la surveillance et le contrôle de la NEC ainsi qu’à mettre en place une audition de confirmation pour son président. De son côté, le Minjoo, le principal parti d’opposition, a appelé la commission à déployer des efforts radicaux pour faire peau neuve.