Voitures autonomes : les zones d’essai étendues à 44 autoroutes

Photo : YONHAP News

Les zones d’essai pour les voitures autonomes seront étendues aujourd’hui à l'ensemble des autoroutes du pays. C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports. Ainsi, la distance sur laquelle les essais de véhicules autonomes seront désormais possibles, passera de 332,3 km sur quatre autoroutes à 5 224 km sur 44.Par ailleurs, le secteur prépare des services de transport de fret payant. En réponse, le ministère a révisé les critères d’autorisation et prévoit aussi de lancer des procédures d’agrément pour les entreprises candidates après avoir effectué des tests préalables à grande vitesse.Le ministère a déclaré que l’introduction de véhicules autonomes dans le transport de fret permettrait de créer un environnement de transport sécurisé sans excès de vitesse ni fatigue, et devrait également contribuer à réduire les coûts grâce à une meilleure consommation de carburant.