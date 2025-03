La jarre de lune part à la rencontre du public américain

Photo : KBS News

Une exposition spéciale, intitulée « Lunar Phases : Korean Moon Jars », se tient du 2 mars au 8 juin, au Denver Art Museum, dans l'Etat du Colorado, aux Etats-Unis. Il s'agit de la deuxième exposition après celle de décembre 2023, « Perfectly Imperfect : Korean Buncheong Ceramics ».L’exposition présente 12 œuvres, dont six jarres de lune de la dynastie Joseon et six créations contemporaines. De plus, neuf œuvres d'art moderne, telles que des peintures, des photographies, des vidéos et des installations, inspirées par les jarres lunaires, sont également exposées.Les jarres de lune, en porcelaine blanche, ont été produites à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Leur forme ronde et blanche évoque la pleine lune, avec une légère déformation et une couleur rappelant le lait ou la neige. Ces jarres ont inspiré des artistes célèbres tels que Kim Whanki. Lors des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en 2018, la vasque olympique a été créée sous la forme d'une jarre lunaire. Une photo de RM, membre du groupe BTS, posant avec cet objet confectionné par l'artiste Kwon Dae-sup, a aussi attiré une attention mondiale.