Photo : YONHAP News

Donald Trump a prononcé, ce mardi 4 mars, heure locale, son premier discours devant le Congrès depuis le début de son nouveau mandat. A cette occasion, le président américain a annoncé que la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays souhaitent devenir partenaires du projet américain de gazoduc en Alaska, l’un des plus grands au monde.Le dirigeant américain a souligné que ces nations prévoient d'y investir des milliers de milliards de dollars et que « ce sera vraiment formidable ».Trump a également annoncé, qu’au cours de cette semaine, il prendra une mesure historique visant à accroître de manière spectaculaire la production de minéraux essentiels et de terres rares aux Etats-Unis.