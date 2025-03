Interbattery 2025 : ouverture aujourd’hui à Séoul

Photo : YONHAP News

L’Interbattery 2025 débute aujourd'hui au COEX à Séoul. Organisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, il s’agit du plus grand salon national de la batterie. Pendant trois jours, il réunit 688 entreprises de 13 pays, avec 2 330 stands.Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre Ahn Duk-geun a rappelé sa visite la semaine dernière aux Etats-Unis pour assurer un environnement d'investissement stable pour les entreprises sud-coréennes. Il a souligné qu'une délégation public-privé était en ce moment même en tournée pour explorer des régions d'investissement en batteries. Avant de réaffirmer l'engagement de Séoul à soutenir l'essor des véhicules électriques, à diversifier les demandes de batteries et à encourager la production nationale de matériaux clés pour leuir conception.L'exposition couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie, allant des matières premières aux équipements, en passant par les systèmes, la fabrication, ainsi que la réutilisation et le recyclage des batteries. A notre que cette année, 79 entreprises chinoises y sont présentes, soit 17 de plus que l'année dernière. Notamment, BYD, leader mondial des véhicules électriques et deuxième fabricant de batteries, ainsi qu'EVE, neuvième expéditeur de batteries, y tiennent pour la première fois un stand.Avec environ 75 000 visiteurs l’an dernier, l’édition 2025 devrait en accueillir près de 80 000.