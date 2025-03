Droits de douane de Trump : les entreprises sud-coréennes activent leur plan B

Photo : KBS News

Alors que le Canada, le Mexique et la Chine adoptent des mesures de représailles aux nouveaux droits de douane de la nouvelle administration Trump, les entreprises sud-coréennes mettent elles aussi en place des plans d'urgence pour minimiser les dommages.Après l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les produits mexicains, Samsung Electronics a décidé de réduire la production de lave-linge dans son usine de Querétaro. Pour compenser ce manque, le géant de l'électronique prévoit d'augmenter le taux de fonctionnement de son usine de Newberry, aux Etats-Unis.Les quelque 90 fabricants sud-coréens implantés au Mexique se trouvent dans une situation similaire, notamment le producteur d'appareils électroménagers LG Electronics et le constructeur automobile Kia. Certains d'entre eux avaient choisi d’expédier un maximum de produits vers les USA avant l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations. Si les entreprises concernées ne trouvent pas de solution à long terme, les exportations sud-coréennes pourraient diminuer de 220 millions de dollars.De plus, une taxe de 25 % sur l'acier et l'aluminium entrera en vigueur le 12 mars prochain, et l'application de tarifs réciproques est prévue pour avril. Des mesures qui affecteront directement les importations sud-coréennes.Fin février, le ministre de l’Industrie et du Commerce s'est rendu à Washington pour demander une exemption ou un report de ces droits de douane sur les produits sud-coréens. Toutefois, aucune réponse n’a encore été donnée. Ahn Duk-geun a néanmoins précisé que Séoul et Washington avaient mis en place un organe consultatif permanent destiné à discuter des mesures de coopération en matière de droits de douane, de construction navale et d’énergie, entre autres.