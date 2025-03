Trump désigne la Corée du Sud comme un allié désavantageux

Photo : KBS News

Ce mardi, heure de Washington, Donald Trump a cité lors de son premier discours devant le Congrès, depuis le début de son nouveau mandat, la Corée du Sud comme un exemple de pays où les Etats-Unis subiraient des pertes dans leurs relations extérieures.Le président américain a déclaré que de nombreuses nations imposaient des tarifs beaucoup plus élevés que ceux qui leur sont appliqués, qualifiant cette situation de « très injuste ». Il a notamment mentionné l'Inde et la Chine avant d'affirmer que le tarif moyen du pays du Matin clair était en moyenne quatre fois plus élevé que celui des USA. Du point de vue de Washington, la Corée du Sud figure parmi les dix premiers pays avec lesquels il enregistre un déficit commercial. En 2024, l'excédent commercial en faveur de Séoul a atteint 55,7 milliards de dollars.Le gouvernement sud-coréen n’a pas tardé à réagir, en affirmant que ces propos étaient contraires à la réalité. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie a annoncé qu’il expliquerait les faits aux autorités américaines par l’intermédiaire de l’ambassade de Corée du Sud à Washington et de divers canaux commerciaux. Etant donné que les deux Etats ont signé un accord de libre-échange (ALE), la majorité des produits échangés ne sont pas soumis à des droits de douane, ce qui rend incorrecte l'affirmation de Trump.Dans ce contexte, il ne semble pas possible d'exclure que l’administration américaine applique des taxes douanières élevées sur les produits « made in Korea » dans le cadre des tarifs réciproques prévus pour le 2 avril. Bien que ces derniers visent à imposer des droits de douane égaux à ceux appliqués par le pays partenaire, le dirigeant américain a déjà indiqué qu'il tiendrait compte non seulement des droits de douane, mais aussi des barrières non-tarifaires.Cependant, son discours n’a pas été entièrement négatif. Il a aussi annoncé que la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays souhaitaient devenir partenaires du projet de gazoduc en Alaska, l’un des plus grands au monde. Avant de souligner que ces nations prévoient d'y investir des milliers de milliards de dollars et que « ce sera vraiment formidable ».Enfin, le leader américain a annoncé la création d'une nouvelle organisation liée à la construction navale au sein de la Maison Blanche, avec des avantages fiscaux dans ce domaine.