Séoul lance un fonds de 50 000 milliards de wons pour les secteurs clés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé, aujourd’hui, de créer un fonds stratégique de 50 000 milliards de wons, l’équivalent de 32,32 milliards d’euros. Son objectif est de renforcer la compétitivité dans les secteurs clés, comme les semi-conducteurs, les batteries et l'intelligence artificielle (IA).Lors d’un briefing, la Commission des services financiers (FSC) a déclaré qu’avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, le protectionnisme s’intensifiait, notamment par l'imposition de droits de douane élevés dans plusieurs pays. Elle a souligné qu’il devenait encore plus crucial de soutenir les industries stratégiques de haute technologie, piliers des exportations sud-coréennes.Le fonds va apporter son soutien aux grandes entreprises ainsi qu’aux PME et ETI qui composent cet écosystème. Les secteurs concernés incluent les semi-conducteurs, les batteries, les écrans, la biotechnologie, la défense, les robots, les vaccins, l'hydrogène, les véhicules du futur et l'IA.Le gouvernement prévoit également d'ajouter 34 000 milliards de wons, soit environ 22 milliards d’euros, à un programme de soutien pour les semi-conducteurs, d'une valeur de 17 000 milliards de wons sur trois ans. Avec l'appui de l'industrie bancaire, Séoul estime pouvoir mobiliser plus de 100 000 milliards de wons, ou 64,65 milliards d’euros.