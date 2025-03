Météo : du soleil et quelques nuages

Photo : YONHAP News

Le soleil fait son retour dans le ciel de la Corée du Sud aujourd’hui. Toutefois, il sera masqué par quelques nuages dans toutes les régions à plusieurs moments de la journée. De légères pluies sont encore attendues ce matin sur la côte est et sur l’île de Jeju. A noter également que les poussières fines en provenance de Chine arriveront sur le territoire par le centre-ouest avant de se déplacer dans le sud-ouest dans l’après-midi. La qualité de l’air atteindra le niveau « mauvais » par endroit.De leur côté, les températures connaîtront une grande amplitude. Ce jeudi matin, il fera 0°C à Séoul et Andong, -1°C à Jeonju et Daejeon, 2°C à Daegu et 3°C à Busan. En revanche, cet après-midi, la moyenne nationale sera de 10°C avec cette barre atteinte dans la capitale, Jeonju, Gwangju, Daegu et Busan. La maximale sera de 11°C à Daejeon et sur l’île de Jeju tandis que la minimale sera pour Mokpo avec 8°C.