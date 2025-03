Corée-Pologne : promesse de poursuivre la coopération en matière de défense

Photo : YONHAP News

En visite officielle en Pologne, le ministre des Affaires étrangères sud-coréen a été reçu hier par son homologue, Radoslaw Sikorski. Ils ont échangé pour l’essentiel sur les relations entre leurs pays et la situation dans la péninsule.Les deux hommes se sont accordés à dire que la coopération bilatérale d’une ampleur inédite dans le domaine de l’armement joue désormais un rôle pivot dans le développement des liens Séoul-Varsovie. Et de promettre de la poursuivre de manière stable. Pour ce faire, ils ont apporté leur soutien à la signature rapide d’un deuxième contrat, actuellement en négociation, portant sur la livraison de chars sud-coréens K2 au pays d’Europe de l’Est.Cho Tae-yul s’est également réjoui que les deux parties approfondissent leur collaboration économique, plus particulièrement en matière d’énergie et d’infrastructures. Il a rappelé que l’an dernier, la Pologne était la cinquième nation de l’Union européenne en termes d’échanges commerciaux avec la Corée du Sud. Avant de l’exhorter à aider les entreprises sud-coréennes implantées sur son sol. Sikorski a pour sa part affirmé que le pays du Matin clair était le deuxième investisseur en Pologne parmi les Etats non-membres de l’UE et le premier asiatique.La guerre en Ukraine et la situation en Asie du Nord-Est se sont également invitées dans les discussions. A ce propos, Cho a tenu à évoquer le fait que Varsovie fournit une assistance importante à Kyiv. Il a ensuite affirmé que Séoul rejoindrait les efforts de la communauté internationale pour aider à instaurer une paix durable et à la reconstruction de l’Ukraine. Les deux hauts diplomates en ont profité pour condamner les provocations nucléaires et balistiques de Pyongyang ainsi que sa coopération militaire avec Moscou.A l’issue de ce tête-à-tête, un plan d’action pour l’exécution d'un partenariat stratégique bilatéral entre 2025 et 2028 a été signé.Hier également, le ministre Cho a visité la base aérienne de Minsk Mazowiecki, où sont déployés les chasseurs sud-coréens FA-50.