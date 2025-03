NIS : les soldats nord-coréens en Russie apprennent à piloter des drones

Photo : YONHAP News

Le renseignement sud-coréen a affirmé, hier, que Moscou transférait ses tactiques de pilotage de drone à Pyongyang, en contrepartie de l’envoi de troupes supplémentaires. Selon le Service national du renseignement (NIS), des signes indiquent que les soldats nord-coréens déployés en Russie apprennent à utiliser ce type d’aéronef. Séoul n’écarte donc pas la possibilité pour les deux alliés d’initier une coopération dans le domaine.En novembre dernier, Kim Jong-un avait souligné la nécessité pour son pays d’établir au plus vite un système de production de drones pour les construire en série. Le royaume ermite semble également vouloir les miniaturiser ou à les fabriquer en carton, difficilement détectables par les radars.Pour rappel, un mini-drone nord-coréen avait été découvert en 2017 dans la province sud-coréenne de Gangwon, proche de la frontière. L’armée sud-coréenne n’avait alors pu détecter l’appareil. Mais elle est désormais équipée de radars de conception nationale capables de le repérer et de l’abattre. De son côté, le Nord chercherait à faire voler des centaines de drones de ce type pour provoquer le Sud.Par ailleurs, Washington a confirmé que la Corée du Nord avait bel et bien dépêché des unités militaires supplémentaires en Russie. D’après un responsable du Pentagone, cité par Radio Free Asia (RFA), ces renforts compléteraient les soldats décédés ou blessés sur le front ukrainien. Il n’a pour autant pas précisé leur nombre.