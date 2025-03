L'OCDE alerte sur la baisse de la natalité en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié hier un rapport analysant le problème de la baisse de la natalité en Corée du Sud. Intitulé « L'avenir non né de la Corée du Sud : compréhension de la tendance à la baisse de la natalité », il souligne qu’elle a enregistré, en 2023, un taux de fécondité de 0,72 enfant par femme, le plus bas au monde. L’OCDE prévoit que si cette tendance se maintient, la population sud-coréenne diminuera de moitié dans les 60 prochaines années et qu'en 2082, environ 58 % de la population aura 65 ans ou plus.Les principales causes évoquées sont les coûts élevés de l'éducation privée et du logement, les longues heures de travail, un manque de flexibilité dans les horaires et les lieux de travail, ainsi que la perception traditionnelle des rôles de genre.Pour enrayer cette dénatalité, l’organisation recommande d'améliorer les services de garde d'enfants, d'augmenter le nombre de garderies en entreprise et de réformer le congé parental. Elle insiste sur le fait que l'accent doit être mis non seulement sur les aides financières directes, mais également sur l'amélioration de la qualité des services de garde et la réforme du marché du travail.Afin de compenser la diminution de la population active, le rapport propose d'augmenter l'emploi des femmes, de prolonger l'âge de la retraite et d’élargir l'accueil des travailleurs étrangers. Selon les estimations, si le taux de fécondité atteint 1,1 enfant par femme, le PIB du pays pourra progresser de 12 % d'ici 2070.