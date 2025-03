Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation ont augmenté de 2 % sur un an en février, après une hausse de 2,2 % en janvier, selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Ce ralentissement s'explique par celui des prix des services et un net repli des cours des produits agricoles. Les prix de l’agroalimentaire ont quant à eux accéléré fortement sur un an. Ceux des produits pétroliers ont bondi de 6,3 %, soit un point de pourcentage de moins que le mois précédent. De même du côté des services (+2,1 %).En ce qui concerne l'inflation sous-jacente, c’est-à-dire hors énergie et alimentation, elle a grimpé de 1,8 % en glissement annuel.