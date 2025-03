K-Food : les exportations de ramyeons en tête

Photo : YONHAP News

L'année dernière, les produits alimentaires coréens les plus exportés étaient les aliments pratiques et faciles à préparer. Selon le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée, publié ce matin, les ramyeons (nouilles instantanées) étaient en tête des exportations (1,36 milliard de dollars). Viennent ensuite les repas rapides tels que le gimbap (rouleau de riz farci enrobé de feuille d’algue) et le tteokbokki (pâtes de riz avec de la sauce épicée), les boissons, les aliments bénéfiques pour la santé, comme les probiotiques et le ginseng rouge, ainsi que les assaisonnements et les algues séchées et assaisonnées. Les Etats-Unis étaient le principal marché d'exportation, suivis de la Chine et du Japon.Au cours des dix dernières années, les exportations de K-food sont passées de 3,51 milliards de dollars en 2015 à 7 milliards de dollars l'année dernière. Soit une croissance moyenne annuelle de 8 %. Parmi les produits, les ramyeons ont enregistré la plus forte progression annuelle de 20 %.La Chambre de commerce a expliqué que cette croissance était due à la combinaison de la diffusion de la vague culturelle coréenne et de la préférence croissante des consommateurs étrangers pour les aliments sains. Elle a précisé qu’après la pandémie de COVID-19, l'intérêt pour la santé avait augmenté, et les produits comme les algues, sont de plus en plus perçus positivement comme étant sains.