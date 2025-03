Corée-USA : les exercices « Freedom Shield » débuteront le 10 mars

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires de Séoul et Washington ont annoncé aujourd’hui qu’elles allaient débuter leurs exercices militaires combinés « Freedom Shield », ou « Bouclier de la Liberté », le 10 mars. Il s’agit de manœuvres que les deux alliés organisent chaque année en Corée du Sud.Selon l’armée sud-coréenne, cette année, les opérations seront menées avec différents scénarios reflétant les menaces réalistes que représentent les changements des tactiques, des stratégies et des effectifs de la Corée du Nord. Des menaces qui auraient été intensifiées par sa coopération militaire avec la Russie.Au programme des onze jours d’exercices figurent notamment des entraînements sur le terrain, dans les airs, sur terre, en mer, dans l'espace et dans le cyberespace. Avec pour objectif d’améliorer l’interopérabilité des deux armées et de montrer leurs capacités conjointes de dissuasion.Les pays membres du Commandement des Nations unies en Corée (UNC) y participeront également. La Commission de supervision des nations neutres (CSNN), elle, veillera au respect du traité de l’armistice durant les exercices.