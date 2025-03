Explosion de bombe militaire probablement due à un tir erroné à Pocheon

Photo : YONHAP News

Un accident, présumé dû à un tir de bombe raté, s'est produit ce matin à Pocheon dans la province de Gyeonggi.L'armée de l'air a annoncé que, ce matin à 10h07, huit bombes MK-82 avaient été larguées de manière anormale par un avion de chasse KF-16 et sont tombées dans le canton d’Idong à Pocheon. Cet accident a fait quatre blessés graves et trois légers. De plus, deux maisons, une partie d'une église et des camions ont été endommagés.Le chasseur en question participait à un exercice de tir réel conjoint entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Les bombes qui ont explosé sont conçues pour détruire des bâtiments et des ponts, et leur rayon d'explosion est équivalent à la taille d'un terrain de football.L'armée de l'air a formé un comité de gestion de l’accident pour enquêter sur les circonstances exactes et sur les dommages. Elle a exprimé ses excuses pour les préjudices causés aux civils.