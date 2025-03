Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale en visite à Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale a entamé hier un déplacement à Washington. Lors d’un échange avec les journalistes à l’aéroport de Dulles, Shin Won-sik a précisé que sa venue a pour objet de discuter avec plusieurs hauts responsables de l’administration Trump, dont son homologue Mike Waltz. Les échanges devraient porter sur des questions liées à la péninsule, à l’Asie du Nord-Est, à la sécurité internationale ainsi qu’à la sécurité économique, en particulier la coopération dans le domaine de la construction navale entre les deux pays.Le voyage de l’ex-ministre de la Défense fait suite à un entretien téléphonique avec Waltz, le 6 février. Ils s’étaient alors promis de se rencontrer dans les plus brefs délais. Les deux hommes avaient alors évoqué non seulement sur la sécurité, mais aussi sur la coopération pour la construction navale et les hautes technologies.A propos du discours de Donald Trump au Congrès la veille, Shin a évité de faire des commentaires, en se limitant à dire que les deux alliés devront rediscuter de leurs droits de douane sur les importations mutuelles. Dans son allocution, le locataire de la Maison Blanche a déclaré que les tarifs sud-coréens sont 4 fois plus élevés que ceux de son pays. Mais les deux nations n’en imposent presque pas en vertu de leur accord bilatéral de libre-échange.Interrogé sur la possibilité pour Trump de renouer un dialogue direct avec Kim Jong-un, l’ancien général a répondu que cette question devrait s’inviter elle aussi aux discussions avec ses interlocuteurs.Le conseiller présidentiel est le troisième responsable sud-coréen de rang ministériel à s’entretenir avec son homologue américain depuis le début du second mandat du milliardaire. Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, avait rencontré le mois dernier le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité. Ahn Duk-geun, qui dirige le ministère de l’Industrie et du Commerce, et Howard Lutnick, secrétaire au Commerce des Etats-Unis, se sont récemment retrouvés dans la capitale américaine.