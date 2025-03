La Corée du Nord suspend soudainement les visites de touristes occidentaux

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord avait récemment accueilli des groupes de touristes occidentaux, pour la première fois en cinq ans. Mais ces voyages viennent d’être suspendus, selon l’AFP et Kyodo News.L'agence de voyage Koryo Tours, basée à Pékin et dirigée par un Britannique, a annoncé sur son site internet et ses réseaux sociaux avoir été informée de la fermeture temporaire des circuits touristiques dans la zone économique spéciale de Rason. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une situation sans précédent, et qu’elle mettrait à jour les informations dès qu’elle en saurait plus.Simon Cockerell, directeur du tour-opérateur, a précisé que les touristes qui se trouvaient actuellement en Corée du Nord termineraient leur voyage comme prévu.D'autres agences, telles que Young Pioneer Tours et KTG Tours, ont également confirmé la suspension des visites dans cette ville.En janvier 2020, le pays communiste avait fermé ses frontières pour lutter contre le coronavirus. Ce n'est que la fin du mois dernier qu’il a autorisé les voyages en groupe des touristes occidentaux à Rason.