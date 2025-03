CIJ : un sud-Coréen candidat pour la première fois au poste de juge

Photo : YONHAP News

Pour la première fois, un sud-Coréen est en lice pour devenir juge de la Cour internationale de justice (CIJ). D’après le ministère des Affaires étrangères, Paik Jin-hyun, professeur émérite de l’université nationale de Séoul et ancien patron du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), s’est porté candidat pour l’élection qui se tiendra fin 2026.Un responsable du ministère a déclaré que Park est un expert chevronné avec une solide expérience en matière de justice internationale. Il a enseigné le droit international et mené des recherches en la matière à l’Institut des affaires étrangères et de la sécurité nationale, ainsi qu’à l'Ecole supérieure des études internationales de l'université nationale de Séoul. Il a siégé comme juge au TIDM entre 2009 et 2023 et en a été le président de 2017 à 2020.Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans les deux scrutins de l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies qui votent simultanément.