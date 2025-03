Tir erroné de bombes d’un avion militaire : 15 personnes blessées

Photo : YONHAP News

Des bombes ont été larguées par erreur par un avion de combat lors d’un entraînement militaire. Selon le service d’incendie local, l’accident a eu lieu à 10h environ ce matin, dans un quartier résidentiel de Pocheon, dans la province de Gyeonggi, près de la frontière intercoréenne.A la suite de l’explosion, 15 personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Parmi elles, un prêtre, des travailleurs étrangers, des habitants du village et des militaires. Cinq maisons, une église, une serre et un camion ont également été partiellement détruits.La police a immédiatement sécurisé la zone et a dépêché une brigade mobile, une unité spéciale ainsi qu'une équipe de déminage pour vérifier la présence d’éventuels explosifs restants.Face à la découverte d’une bombe non explosée, les résidents ont été évacués. Des dizaines d’entre eux ont été déplacés dans le centre communautaire du village.L’armée de l’air a affirmé que huit bombes MK-82 avaient été lâchées de manière anormale par un avion de chasse KF-16, et que ce dernier participait à un exercice de tir conjoint avec l’armée de terre. Elle a formé un comité de gestion de l’accident pour enquêter sur les circonstances exactes et sur les dommages.