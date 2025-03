Tir erroné de bombes d’un avion militaire : l’armée de l’air pointe une erreur du pilote

Photo : YONHAP News

L’armée de l’air a révélé que l’incident, au cours duquel des bombes air-sol sont tombées sur une zone résidentielle, à Pocheon, depuis un avion de combat en plein exercice, était dû à une erreur de saisie des coordonnées par le pilote.Pour rappel, aujourd’hui vers 10h, un KF-16 participant à un exercice de tir réel conjoint entre la Corée du Sud et les États-Unis a largué huit bombes MK-82 en dehors du champ de tir. Un responsable de l’armée de l’air a précisé que l’écart avec la zone cible prévue était d’environ 8 km et que les bombes sont tombées sur des routes et des zones avoisinantes. L’accident a blessé 15 personnes, dont des habitants, et endommagé cinq habitations, une église, une serre ainsi qu’un camion.Sur le fait que les deux avions de combat impliqués aient tous les deux effectué un tir erroné, le militaire a expliqué que cet exercice tactique consistait en un tir simultané du second appareil lorsque le premier ouvrait le feu. Il a toutefois ajouté qu’une enquête était nécessaire pour déterminer les raisons pour lesquelles le second appareil a également été impliqué.Le responsable a également précisé qu’en plus de la saisie des coordonnées, il existe un processus de vérification visuelle au moment du tir réel. Toutefois, il a souligné qu’il fallait également examiner si cette vérification a été correctement effectuée, bien qu’elle puisse être limitée par l’altitude.Le ministère de la Défense a annoncé qu’il suspendait temporairement tous les exercices de tir réel jusqu’à ce que la cause exacte de l’incident soit identifiée.De son côté, l’armée de l’air a mis en place un comité d’enquête dirigé afin d’examiner les circonstances exactes de l’accident, y compris une éventuelle défaillance mécanique, au-delà de l’erreur humaine. Elle a également exprimé ses regrets face aux dommages causés aux civils, souhaité un rétablissement rapide aux blessés et assuré qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires, y compris en matière d’indemnisation.