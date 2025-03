Météo : soleil le matin, nuages l’après-midi

Photo : YONHAP News

La dernière journée avant le week-end sera divisée en deux sur le front de la météo. Ce vendredi matin, le soleil brillera sur toutes les régions à l’exception de l’île de Jeju qui verra l’astre être masqué par quelques nuages. Une situation qui se propagera à l’ensemble du territoire au cours de l’après-midi sans pour autant apporter de la pluie. Par ailleurs, la qualité de l’air sera mauvaise dans le Chunhcheong du Sud et du Nord ainsi que dans le Jeolla du Nord.Les températures seront similaires à celles de la veille avec, de nouveau, de fortes amplitudes. Ce matin, il fera 0°C à Séoul, -1°C à Gwangju, -2°C à Daejeon, -3°C à Jeonju, 1°C à Daegu et 3°C à Busan. En revanche, cet après-midi, la barre des 10°C sera atteinte et dépasser à plusieurs endroits. Il est attendu 10°C dans la capitale, 11°C à Jeonju, Daegu et Busan ainsi que 12°C à Gwangju et Daejeon.La journée de samedi devrait connaître un temps mitigé comme celui d’aujourd’hui avec quelques averses de pluie sur la partie sud du pays. En revanche, le soleil brillera pour tous ce dimanche. Les températures augmenteront légèrement avec toujours de grandes amplitudes entre le matin et l’après-midi.