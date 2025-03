Moscou juge « légitime » le renforcement des capacités de défense de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Russie a déclaré que, dans un contexte de tensions croissantes dues aux exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, il était « légitime » pour la Corée du Nord de renforcer ses capacités de défense.La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a tenu ces propos hier lors d’un briefing. Maria Zakharova a affirmé que les manœuvres militaires conjointes régulières « Freedom Shield », menées par Séoul et Washington, pourraient accroître davantage les tensions. Avant de mettre en garde contre le risque que ce type d’exercices dans la région conduise à un conflit de grande ampleur incluant l’usage d’armes nucléaires. Avant d’exprimer l’espoir que les déclarations de Donald Trump à l'égard de Kim Jong-un contribuent à la stabilité et à la paix dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est.La voix de la diplomatie russe est également revenu sur l’accident du tir erroné d’un avion de chasse qui s’est produit jeudi à Pocheon, dans la province de Gyeonggi. Avant de souligner les dangers liés à l’utilisation des armes.