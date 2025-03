Pyongyang proteste contre les exercices militaires conjoints Corée-USA

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement critiqué, aujourd’hui, les exercices militaires sud-coréano-américains « Freedom Shield », prévus du 10 au 20 mars. Elle a averti qu’ils entraîneraient une aggravation de la situation dans la péninsule coréenne.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste a dénoncé ces manœuvres comme une atteinte à la souveraineté et à la sécurité du régime. Avant d’ajouter qu’elles contribueraient à la déstabilisation régionale et de souligner que l'augmentation du nombre d’exercices sur le terrain, passant de 10 en 2024 à 16 cette année, accentuait les risques de guerre.Par ailleurs, le média d’Etat a affirmé que Pyongyang renforcerait sa capacité de dissuasion stratégique en réponse aux démonstrations de force militaire de Washington. Avant d’avertir que les deux alliés en paieraient le prix.Les exercices militaires de cette année intégreront dans leurs scénarios des menaces réalistes telles que les évolutions stratégiques, tactiques et des compétences militaires de l'armée nord-coréenne. Le Nord a toujours réagi avec véhémence contre ces manœuvres combinées, les accusant d’être une source de tension dans la péninsule.