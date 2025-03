Corée-USA : accord sur des concertations préalables sur la politique nord-coréenne

Photo : YONHAP News

En déplacement à Washington, le conseiller à la sécurité nationale, a été reçu hier par son homologue, Mike Waltz pour un premier tête-à-tête. A l’issue de l’entretien, Shin Won-sik a déclaré que les deux parties avaient promis de se concerter avant d’élaborer et de mener leurs nouvelles politiques vis-à-vis de la Corée du Nord ou encore de contacter celle-ci. Et d’ajouter qu’elles se sont accordées à dire que les relations Séoul-Washington sont très importantes non seulement pour la stabilité dans la péninsule, mais aussi pour la paix et la prospérité de la région indopacifique.Toujours selon l’ex-ministre de la Défense, lui et Waltz se sont réjouis que l'alliance bilatérale, vieille de plus de 70 ans, soit devenue la plus exemplaire.La coopération en matière de construction navale s’est aussi invitée dans leur conversation. A ce propos, les deux hommes ont promis le soutien de leurs organisations.