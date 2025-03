Guerre en Ukraine : un prisonnier de guerre nord-coréen témoigne avoir utilisé un pistolet de brouillage de drones

Photo : YONHAP News

Un prisonnier de guerre nord-coréen, capturé par l'armée ukrainienne, a témoigné avoir utilisé un pistolet de brouillage de drones fourni par l'armée russe sur le champ de bataille. Le député Yu Yong-weon du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a révélé aujourd’hui cette information lors d'une interview avec l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, en dévoilant un enregistrement audio de son entretien avec le soldat. Selon ce dernier dénommé Ri, son armée participait aux combats conjointement avec les forces russes, qui fournissaient un soutien d'artillerie et des informations de reconnaissance par drones.Yu a souligné que le régime de Kim Jong-un acquérait ainsi une expérience de combat dans le domaine. Avant d’insister sur la nécessité pour la Corée du Sud d'apprendre de la technologie des drones et de la guerre électronique en Ukraine.L’élu de la formation présidentielle s’est rendu dans le pays d’Europe orientale du 23 au 26 février, où il avait été officiellement invité par le parlement local et avait participé à la conférence spéciale de Yalta European Strategy (YES). Lors de sa visite, il s’était entretenu avec Ri et un autre prisonnier nord-coréen pendant un peu plus d’une heure.