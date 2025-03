Comptes courants : excédent pour le 21e mois consécutif

Photo : YONHAP News

D’après les chiffres communiqués aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), en janvier, et pour le 21e mois consécutif, la Corée du Sud a enregistré un excédent de comptes courants. Cependant, le surplus a atteint 2,94 milliards de dollars, une baisse de 9,43 milliards sur un mois. La banque centrale associe ce recul à la régression des exportations, en particulier, des produits pétroliers (-29 %) et des automobiles (-19 %).Quant à la balance commerciale des biens, elle a dégagé un excédent de 2,5 milliards, contre 10,4 milliards le mois précédent. Une contre-performance due à la diminution du nombre de jours travaillés par rapport à décembre, en raison des vacances du Nouvel an lunaire.Les exportations ont ainsi fléchi de 9 % en glissement annuel, à 49,8 milliards. C’est la première fois depuis septembre 2023, que leur montant est en baisse. Les importations, elles, se sont élevées à 47,3 milliards, soit une chute de 6,2 % sur un an.A l'inverse des marchandises, les échanges de services ont enregistré un déficit de 2 milliards.