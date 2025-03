Tir erroné de bombes d’un avion militaire : 29 blessés, l’armée limite les vols

Photo : YONHAP News

Après l’accident du tir erroné de bombes par des chasseurs sur une zone résidentielle jeudi, l'armée de l'air a restreint les vols de tous ses avions. A l'exception de certaines unités essentielles telles que la surveillance et la reconnaissance de la Corée du Nord, ainsi que l’état d'alerte. Selon des sources militaires aujourd’hui, cette restriction devrait être maintenue jusqu'à la semaine prochaine. Des formations pour tous les pilotes ont été mises en place, incluant l'étude de cas d'accidents et des briefings approfondis sur les vulnérabilités avant le vol.Le chef d'état-major de l'armée de l’air, Lee Young-soo, avait déclaré hier que des mesures vont être mises en place pour éviter des incidents similaires et organiserait une formation de sécurité pour tous les pilotes et le personnel manipulant les armements aériens.Etant donné que cet accident s’est produit pendant les manœuvres militaires conjoints Séoul-Washington, les forces américaines stationnées au Sud ont décidé de suspendre les exercices de tir réel. Cependant, les manœuvres « Freedom Shield » se poursuivront comme prévu.Pour rappel, l'incident a eu lieu hier matin à Pocheon, dans la province de Gyeonggi. Deux chasseurs KF-16 ont largué par erreur huit bombes MK-82 sur une zone résidentielle au lieu de la zone d'entraînement. D’après les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Défense, 29 personnes ont été blessées : 14 militaires et 15 civils. Selon les premières enquêtes, l'erreur provient d'une mauvaise saisie des coordonnées de la cible par les pilotes.