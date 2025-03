Devises étrangères : Choi Sang-mok entend mieux gérer le déséquilibre entre l’offre et la demande

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a assisté, aujourd’hui, à la réunion régulière avec le gouverneur de la banque centrale et les patrons des régulateurs financiers.A cette occasion, Choi Sang-mok a appelé à préparer des mesures supplémentaires visant à rationaliser les réglementations sur les entrées et sorties de devises étrangères. Selon lui, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de ces monnaies, causé notamment par l’augmentation des investissements des sud-Coréens dans des actions étrangères. Et ce sur fonds d’accroissement des incertitudes extérieures, comme le protectionnisme commercial américain.En décembre dernier, l’exécutif avait annoncé les premières mesures en ce sens. Choi a donc demandé celles de suivi. Aujourd’hui, il a également appelé à redoubler de vigilance pour surveiller de près 24h sur 24 les marchés financiers internationaux.