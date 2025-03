Tarifs douaniers américains : Séoul et l’industrie automobile s’y préparent

Photo : YONHAP News

Face aux menaces de Donald Trump d’imposer des droits de douane sur les automobiles importées, la Corée du Sud se penche sur les mesures à prendre. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a tenu aujourd’hui la réunion d’une task force dédiée, composée de responsables gouvernementaux et du secteur privé concerné.Les participants ont exprimé leur crainte que les droits de douane américains et la concurrence avec les autres pays exportateurs de voitures vers les Etats-Unis perturbent les expéditions sud-coréennes. Ils n’ont pas écarté la possibilité que ce choc pèse sur l’industrie nationale de composants automobiles.Les représentants ont souligné, d’une même voix, la nécessité pour l’exécutif et le privé de réagir en étroite collaboration, et de persuader l’administration Trump de mieux se rendre compte que les investissements des constructeurs sud-coréens aux USA contribuent à l'économie américaine.Les professionnels des industries concernées ont par ailleurs exhorté le gouvernement à élaborer un plan d’action, incluant la diversification des débouchés et le soutien financier à l’industrie des pièces détachées, entre autres. Le ministère a promis de le préparer le mois prochain.