Corée-Pologne : Cho Tae-yul reçu par le président Andrzej Duda

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères poursuit sa visite officielle en Pologne. Mercredi, Cho Tae-yul s’est entretenu avec son homologue, Radoslaw Sikorski. Hier, il a été reçu par le président Andrzej Duda. L’occasion pour celui-ci de réaffirmer sa volonté de poursuivre la coopération en matière d’armement avec la Corée du Sud, en soulignant que celle-ci est le meilleur partenaire pour renforcer la force de défense de son pays.Le chef de l’Etat polonais a espéré signer rapidement un deuxième contrat bilatéral d’application sur les chars sud-coréens K2, et construire ainsi ces véhicules de combat dans son pays afin d’en faire un projet de coopération mutuellement bénéfique.En 2022, Séoul et Varsovie avaient signé un accord à hauteur de 44,2 milliards de dollars, comprenant la vente de 1 000 K2. Les deux nations ont d’ores et déjà conclu un premier contrat d’application portant sur l’expédition de 180 d’entre eux. Mais elles retardent la signature de celui pour la livraison des 820 autres.Cho a également rencontré le ministre de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, avec qui il a échangé sur la coopération sécuritaire et d’armement entre leurs pays.Par ailleurs, le dirigeant polonais a fait des commentaires très favorables sur les armes « made in Korea ». Lors d’une conférence de presse conjointe avec le patron de l’Otan, Mark Rutte, hier à Bruxelles, Duda a salué leur performance ainsi que la rapidité de leurs livraisons.En expliquant la raison pour laquelle son gouvernement avait décidé d’acheter ces équipements au pays du Matin clair, il a précisé que celui-ci pouvait les livrer dans un délai maximum de 12 mois, alors que les partenaires européens mettent plusieurs années pour le faire.