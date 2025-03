Système présidentiel : la majorité des électeurs trouve une révision nécessaire

Photo : YONHAP News

Plus de la moitié des électeurs (54 %) estiment qu’une révision du système présidentiel actuel est nécessaire, alors que 30 % n’en voient pas la nécessité et 16 % n’ont pas exprimé d’avis. C’est ce que révèle un sondage publié aujourd’hui par Gallup-Corée. Le cabinet a noté que les opinions ne diffèrent pas significativement en fonction de son bord politique.En détails. A la question « Pourquoi réformer le régime présidentiel ? », 21 % des répondants souhaitent une rééligibilité au détriment du mandat unique, 13 % plaident pour une réduction ou une redistribution des pouvoirs du président alors que 10 % jugent le système actuel obsolète.En revanche, parmi ceux qui s’opposent à un changement, 22 % estiment que le régime actuel est suffisant. Ils sont 12 % à juger qu’il est encore trop tôt pour discuter du sujet et 10 % à croire qu’une révision ne changerait pas grande chose.Enfin, si une réforme a lieu, un peu plus de six sondés sur 10 préfèrent un mandat quadriennal et renouvelable. Et un peu moins d’un tiers soutiennent le maintien du mandat unique de cinq ans.L’enquête a été réalisée entre le 4 et le 6 mars auprès de 1 003 adultes par téléphone. Le taux de confiance est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.