La Corée du Sud examine l’introduction des ETF en cryptomonnaies

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) ont annoncé aujourd’hui envisager l’introduction des fonds négociés en bourse (ETF) en cryptomonnaies, actuellement interdits sur le marché. Kim Sang-hoon, le chef du comité des politiques de la formation présidentielle, a déclaré que l’exécutif et son parti suivraient les tendances internationales. Tout en prenant en compte les modifications juridiques nécessaires, notamment en termes d’infrastructures du marché.Pour lutter contre le blanchiment d’argent par ce biais, la Corée du Sud se conformera aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et prendra exemple sur les régulations des pays étrangers. Du reste, une task force dédiée sera créée, avec la participation du Service de supervision financière (FSS) et des acteurs du secteur.A partir du deuxième semestre 2025, les entreprises cotées en bourse et les sociétés d’investissement spécialisées pourront effectuer des transactions en actifs numériques, à l’exception des institutions financières.Kim a expliqué que le gouvernement préparait actuellement plusieurs mesures visant à assurer la stabilité et ainsi que le dynamisme du marché des cryptomonnaies, et que les organisations à but non lucratif seraient les premières à y participer.