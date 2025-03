Médecine : le numerus clausus rétabli à son niveau initial

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux étudiants en médecine sera de nouveau réduit à 3 058. Le ministère de l’Education l'a annoncé cet après-midi avec deux associations des facultés de médecine. Le gouvernement a accepté la proposition de ces dernières à condition que tous les étudiants, ayant suspendu leurs études, reprennent les cours d’ici fin mars. Le numerus clausus retrouvera alors son niveau initial, près d’un an après son augmentation.L’exécutif a également annoncé des dispositifs pour résoudre les problèmes scolaires de ceux ayant interrompu leur cursus. Ainsi, la promotion 2024 pourra profiter des semestres supplémentaires et de cours pendant les vacances pour obtenir leur diplôme avant leurs cadets.Chaque université élaborera son propre plan de gestion après la consultation des élèves et l’analyse des conditions pédagogiques.Du reste, une session supplémentaire du concours national de médecine sera organisée en 2030 afin d’assurer un recrutement des internes et la délivrance des diplômes de médecins spécialistes sans retard.Enfin, le gouvernement prévoit de verser 606,2 milliards de wons, soit 387 millions d’euros, cette année pour renforcer les infrastructures de la formation médicale et soutenir l’innovation dans l’enseignement des facultés de médecine.