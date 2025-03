Destitution : le tribunal révoque la détention de Yoon

Photo : KBS

Le président de la République suspendu Yoon Suk Yeol, inculpé pour insurrection, pourrait être remis en liberté. Le Tribunal du district central de Séoul a ordonné, cet après-midi, l’annulation de sa détention, acceptant la demande déposée par sa défense. Ses avocats ont saisi la justice le 4 février dernier, arguant que son inculpation avait été prononcée après l’expiration de sa durée d'incarcération.Pour le tribunal, le calcul de cette période devait se faire en heures exactes et non en jours. Et la période où les documents d'enquête sont en cours d'examen pour la légalité de l’arrestation doit être incluse dans la durée de détention. Les juges ont également souligné qu’il est important de garantir la clarté de la procédure, d’autant que, dans le cas contraire, le jugement du procès pourrait faire l’objet d’une révision ultérieure.Le Bureau présidentiel de Yongsan a salué cette décision. Idem pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Déclarant que Yoon n’aurait jamais dû être détenu, la formation présidentielle a également affirmé que si le Parquet la contestait, cela pourrait aller à l'encontre de la justice et de la volonté du peuple.Le Minjoo, de son côté, a vivement réagi en affirmant qu'il était inconcevable de libérer un auteur de rébellion, et a exhorté le ministère public à faire appel immédiatement. Le porte-parole de la première force de l’opposition a ajouté que cette décision n'aurait aucune influence et n'avait aucun lien avec le jugement de la Cour constitutionnelle sur la destitution du dirigeant suspendu.