Yoon Suk Yeol a été libéré

Photo : YONHAP News

Le président de la République suspendu Yoon Suk Yeol est sorti libre après 52 jours d'incarcération. Le Parquet a annoncé, aujourd'hui, qu’il avait donné l'ordre de le libérer du centre de détention de Séoul. Cette décision intervient au lendemain de celle du tribunal d'annuler son mandat de détention.Pour rappel, Yoon avait été arrêté et incarcéré le 15 janvier par le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO), puis poursuivi par le ministère public alors qu’il était détenu. Désormais, il sera jugé sans l'être.Le Parquet avait longuement hésité entre faire immédiatement appel de la décision du tribunal ou ordonner la libération du chef de l'Etat suspendu. Après un examen approfondi, il a finalement opté pour la libération. Le Bureau du procureur général a précisé que le procureur général, Shim Woo-jung, avait respecté la décision des juges d’annuler la détention et ordonné à l’équipe spéciale d'enquête la libération du dirigeant.De leur côté, les enquêteurs ont qualifié cette décision de « singulière et inédite », allant à l’encontre du Code de procédure pénale ainsi que de décennies de jurisprudence et de pratiques judiciaires bien établies. Avant d'ajouter qu'ils avaient exprimé leur opposition à cette décision juridiquement erronée et qu'ils continueront à défendre leur position dans le cadre du procès.