Météo : temps printanier pour débuter la semaine

Photo : YONHAP News

Ce lundi, c’est un air de printemps qui accompagnera les sud-Coréens sur le chemin du travail et de l’école. Si quelques nuages persistent sur la moitié sud du pays ce matin, le ciel sera dégagé pour tout le territoire dans l’après-midi. Toutefois, la région métropolitaine, le Chuncheong du Sud, ainsi que les deux provinces de Jeolla connaîtront un niveau de qualité d’air « mauvais » aujourd’hui.La tendance printanière se ressent également du côté des températures qui augmenteront en cours de journée. Ce matin, il fera 3°C à Séoul et Gwangju, 1°C à Daejeon, 2°C à Daegu et 6°C à Busan. Cet après-midi la barre des 15°C sera atteinte dans de nombreuses régions. La capitale, Daejeon, Jeonju, Daegu et Gwangju afficheront tous cette valeur. La côte sud sera légèrement plus fraîche avec 13°C à Busan et Mokpo.