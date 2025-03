Le nombre d'autoentrepreneurs a diminué à 5,5 millions

Photo : YONHAP News

Sévèrement touchés par la demande en berne prolongée du pays, plus de 200 000 autoentrepreneurs ont mis fin à leur activité ces deux derniers mois en Corée du Sud. Ce qui porte, en janvier, leur nombre à 5,5 millions. Soit un niveau plus bas que celui enregistré lors de la crise financière asiatique de 1997 avec 5,7 millions.Selon le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), le nombre d'autoentrepreneurs s'est établi à 6 millions durant la crise financière globale de 2008. Il s'est ensuite maintenu entre 5,6 et 5,7 millions, avant de chuter jusqu'à 5,5 millions durant la pandémie de Covid-19.Selon Lee Jeong-hee, professeur d'économie à l'université Joongang, les sud-Coréens continuent de mener une vie frugale, même après la fin des mesures liées à la pandémie. Ce qui pèse lourd sur les autoentrepreneurs, encore frappés par l'inflation et les taux élevés.Toujours selon Lee, nombreux sont ceux qui abandonnent, constatant que l'embellie conjoncturelle tant espérée ne vient pas. D’autres devraient jeter l'éponge cette année, les mesures fiscales telles que le prolongement du délai de remboursement des intérêts étant terminées.La demande qui peine à rebondir et l'inflation ont tourné à leur désavantage. Selon un sondage effectué par la Fédération des industries de Corée (FKI) auprès de 500 autoentrepreneurs, le coût des matières premières (22,2 %), celui de la main-d'œuvre (21,2 %) et le loyer (18,7 %) pèsent le plus pour eux. Quant au profit net, il a été réduit en moyenne de 13,3 % l'an dernier par rapport à l'année précédente, et 72 % l’ont vu diminuer.Dans ce contexte, les spécialistes demandent au gouvernement de créer des emplois pour accueillir les commerçants ayant fermé leur affaire.