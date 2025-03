Armement : la Corée du Sud, 10e pour les exportations, 12e pour les importations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud figure parmi les dix premiers pays exportateurs d'armes au monde. Selon un rapport publié ce lundi par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), ses exportations ont augmenté de 4,9 % par rapport aux cinq années précédentes, passant de 2,1 à 2,2 % de la part mondiale. La Pologne (46 %), les Philippines (14 %) et l'Inde (7 %) étaient les principaux pays importateurs des armes « made in Korea ».En revanche, les importations sud-coréennes ont chuté de 24 %, réduisant leur part dans les importations mondiales de 3,4 à 2,6 %. Le pays du Matin clair a ainsi perdu trois places, se classant 12e.Le rapport indique également qu'en réponse aux tensions avec la Chine et la Corée du Nord, Séoul et Tokyo renforcent leur capacité militaire. Les États-Unis sont les principaux fournisseurs d'armes, représentant 86 % des importations sud-coréennes et 97 % de celles japonaises.Par ailleurs, l’Ukraine a été le plus grand importateur d’armes au monde au cours des cinq dernières années, tandis que la dépendance de l’Europe envers les Etats-Unis a également augmenté.