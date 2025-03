Tir erroné de bombes d’un avion militaire : trois occasions manquées pour éviter l’accident

Photo : YONHAP News

L'armée de l'air a révélé aujourd'hui que l'incident de tir erroné à Pocheon, survenu jeudi dernier, était dû à une erreur dans l'entrée des coordonnées de la cible. Ce jour-là, l'équipement permettant de transmettre les coordonnées de l'ordinateur de mission a dysfonctionné. Par conséquent, un avion en a reçu de mauvaises, tandis que l’autre a saisi manuellement les bonnes. Les deux pilotes auraient dû vérifier les coordonnées saisies, mais ne l'ont pas fait.Vingt-six minutes après le décollage, le pilote du premier avion, arrivé dans la zone cible, a remarqué que le terrain semblait légèrement différent de celui de l'entraînement, mais, sous pression du temps, a largué les bombes. Le pilote du deuxième avion, concentré sur le maintien de la formation, n'a pas remarqué que les coordonnées affichées à l'écran étaient incorrectes.La gestion du commandement a également fait défaut. Juste avant le début de l'exercice, le commandant n'a pas fait passer les étapes de rapport préalable et de révision des pilotes.De plus, la réponse après l'incident a été problématique. L'erreur a été identifiée à 10h07, mais il a fallu 14 minutes pour que le commandant des opérations aériennes en informe le quartier général. L'annonce publique via les médias a pris 80 minutes supplémentaires.L'armée de l'air a annoncé qu'elle renforcerait les procédures de vérification des coordonnées des cibles et améliorerait la communication pour une diffusion rapide des situations anormales. Elle a également fait savoir que les responsables de l'incident seraient sanctionnés conformément à la loi et aux règlements.