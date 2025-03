La Corée du Nord effectue des tirs de missiles balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé aujourd’hui au lancement de missiles balistiques pour la première fois depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, le 20 janvier.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé, à 13h50, avoir détecté plusieurs missiles balistiques non identifiés lancés depuis la province de Hwanghae, en Corée du Nord, en direction de la mer Jaune. Dans un message envoyé aux journalistes du ministère de la Défense, le JCS a expliqué que les forces sud-coréennes avaient renforcé leur surveillance et leur vigilance, et qu'elles coopéraient étroitement avec Washington tout en maintenant une posture de préparation maximale.Les engins tirés près de Hwangju, auraient une portée estimée entre 60 et 100 km. Selon le JCS, il s’agirait de missiles à courte portée, dont la portée est inférieure à 300 km.Ce lancement de missiles balistiques à courte portée, en violation des résolutions des Nations unies, pourrait constituer une tentative de la part de Pyongyang de tester la politique de l’administration Trump à son égard. Ce tir a également eu lieu le même jour que le début des exercices militaires conjoints réguliers entre Séoul et Washington, « Freedom Shield », et pourrait être perçu comme une réponse à ceux-ci.