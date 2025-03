Tir erroné de bombes d’un avion militaire : Pocheon désigné comme zone sinistrée spéciale

Photo : YONHAP News

Idong-myeong, à Pocheon, a été désignée aujourd’hui comme zone sinistrée spéciale à la suite du tir erroné d’un avion militaire. Le président par intérim Choi Sang-mok a ordonné la mise en place de mesures pour assurer la réparation des dommages et le soutien aux habitants.Lorsqu'une zone est désignée sinistrée, des mesures sont mises en œuvre conformément à la loi pour soutenir les victimes. Les détails de celles-ci seront déterminés lors d'une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Selon le ministère de la Défense, cet accident a fait 29 blessés, dont 15 civils et 14 militaires. Trois bombes ont touché une unité de la 6e division, causant des blessures parmi les soldats. Les dommages aux habitations civiles concernent désormais 142 foyers, dont une maison totalement détruite, trois partiellement et 138 endommagées.