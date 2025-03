Corée-France : rencontre entre les chefs de la diplomatie à Paris

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a tenu, vendredi dernier, un dialogue stratégique avec son homologue français à Paris. Cho Tae-yul et Jean-Noël Barrot ont discuté des projets commémoratifs pour le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations l'année prochaine, ainsi que de la préparation de la visite en Corée du Sud du président Emmanuel Macron.Les deux ministres ont également exprimé leur volonté d'intensifier les échanges dans le cadre de divers mécanismes de dialogue, y compris ceux entre les milieux économiques, afin d'élever leur partenariat au niveau stratégique. Enfin, ils ont échangé sur plusieurs sujets internationaux, dont les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, et les implications pour la sécurité européenne de l’entrée en fonction de Donald Trump.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a aussi rencontré Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique de l’Elysée. Lors de leur entretien, ils ont abordé la situation politique récente du pays du Matin clair, les échanges de haut niveau entre les deux pays et les évolutions du renforcement de la sécurité en Europe après l’arrivée de la nouvelle administration américaine. Ils ont aussi discuté du rôle de la France dans ce contexte, ainsi que de la coopération croissante entre la Corée du Sud et le G7.