Météo : alerte aux poussières fines

Photo : YONHAP News

Bien que le printemps ne soit pas officiellement débuté, il commence à s’installer progressivement en Corée du Sud. Malheureusement, les poussières fines également. Si le soleil est attendu toute la journée de ce mardi, l'air sera nuageux en raison de la qualité de l’air de niveau « mauvais ». Des alertes ont été émises dans la région de Séoul, de Gyeonggi, de Jeolla du Nord ainsi que dans les deux provinces de Chuncheong.De leur côté, les températures continuent d’augmenter. Ce matin, il fera 3°C à Séoul, 2°C à Daejeon et Daegu, 4°C à Gwangju et 7°C à Busan. Cet après-midi la moyenne sera de 15°C sur me territoire. La capitale et Busan atteindront cette barre alors qu’il fera 17°C à Daejeon, Jeonju et Daegu ainsi que 18°C à Gwangju, la maximale.