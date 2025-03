L’UE condamne les tirs de missiles balistiques de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L'Union européenne (UE) a condamné les derniers tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord. La porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a déclaré, lundi sur le réseau social X, que ces lancements menaçaient la sécurité régionale et représentaient un risque d'escalade. Ajoutant qu’ils constituaient une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Anitta Hipper a ensuite exhorté le régime de Kim Jong-un à s’abstenir d’attiser les tensions et à reprendre le dialogue diplomatique avec les principales parties concernées.Pour rappel, hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, vers 13h50, plusieurs missiles balistiques non identifiés lancés depuis la province de Hwanghae, en direction de la mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine. L'armée sud-coréenne a précisé qu'il s’agissait probablement de missiles balistiques à courte portée (CRBM), d'une portée inférieure à 300 km.Cette nouvelle provocation de Pyongyang est la première depuis le 14 janvier, et depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le 20 janvier.