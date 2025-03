Pyongyang garde le silence au lendemain des tirs de missiles balistiques

Photo : YONHAP News

Au lendemain des tirs de missiles balistiques d'une portée inférieure à 300 km (CRBM), les médias d’Etat nord-coréens les ont passés sous silence. D’ordinaire, ils publient des articles sur les lancements, en les qualifiant de tirs d’essais. Cette fois-ci, le Rodong Sinmun et l’agence de presse officielle, la KCNA, ont seulement condamné les exercices militaires « Freedom Shield », que la Corée du Sud et les Etats-Unis ont débutés hier.Le journal officiel du Parti des travailleurs a dénoncé « une répétition de guerre d’invasion et de confrontation ». Avant d’ajouter que les belliqueux tentent d’appliquer « l’OPLAN 2022 » visant à frapper les sites nucléaires nord-coréens. Ce plan d’opération militaire sud-coréano-américain a été achevé l’an dernier, afin de mieux faire face aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang.Le quotidien a également indiqué que « les Etats-Unis et les voyous de l’armée fantoche du Sud qu’ils manipulent ont repris leurs manœuvres conjointes d’une ampleur inédite, alors que depuis le début de l’année déjà, ils s’entraînent conjointement de façon plus folle que jamais ». Sans oublier de les tenir responsables de l’aggravation de la situation dans la péninsule.Pour rappel, hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, vers 13h50, plusieurs missiles balistiques non identifiés lancés depuis la province de Hwanghae, en direction de la mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine. Ces engins seraient d’une portée de 60 à 100 km.