Procès en destitution de Yoon : spéculations sur la date du verdict

Photo : YONHAP News

Les audiences du procès en destitution de Yoon Suk Yeol s'étant achevées le 25 février, l'attention est désormais portée sur la date du verdict de la Cour constitutionnelle.Selon les milieux juridiques, depuis la fin des plaidoiries, les juges de la haute juridiction délibèrent presque quotidiennement afin de statuer sur la validité de la destitution du chef de l’Etat, votée par l'Assemblée nationale.Les observateurs avaient initialement estimé que le jugement serait prononcé le 14 mars, en se basant sur les cas des ex-présidents Park Geun-hye et Roh Moo-hyun. La Cour avait rendu sa décision 11 jours après la clôture des audiences pour la première et 14 jours après pour le second. Cependant, dans le cas actuel, les enjeux à examiner sont plus vastes et complexes, ce qui pourrait nécessiter une à deux semaines supplémentaires avant que son sort ne soit tranché.En outre, il n'est pas exclu que les avocats du dirigeant suspendu soulèvent de nouveaux vices de procédure concernant, par exemple, l'utilisation par la haute juridiction des procès-verbaux des organes d'enquête comme éléments de preuve. Et ce d’autant plus que leur client a été libéré samedi dernier de sa détention en raison d'un vice de procédure.La nomination ou non du neuvième juge constitutionnel, Ma Eun-hyuk, qui dépend actuellement de la décision du président par intérim, Choi Sang-mok, constitue une autre variable susceptible d'influencer la date du verdict.Par conséquent le jugement pourrait être rendu la semaine prochaine, voire à la fin du mois. La date exacte pourrait être annoncée un à trois jours à l'avance.