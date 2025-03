Département de l’Energie américain : la Corée du Sud pourrait être inscrite sur la liste des pays sensibles

Photo : YONHAP News

Le département de l’Energie des Etats-Unis envisagerait de considérer la Corée du Sud comme un pays « sensible », au même titre que la Chine, la Russie, la Syrie et la Corée du Nord. Une démarche qui inquiète Séoul.Hier, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères y a réagi en affirmant vérifier la véracité de l’information avec les autres ministères concernés et chercher à en savoir plus sur les détails, dont la procédure de classification.Les pays nécessitant une considération particulière pour des raisons politiques sont inscrits sur la liste des « Etats sensibles ». Leurs chercheurs font alors l’objet d’une procédure d’attestation plus rigoureuse pour travailler ou participer aux recherches dans les installations ou les centres d’études affiliés au département de l’Energie.Si la Corée du Sud est considérée comme tel, il deviendra difficile pour elle de prendre part aux recherches sur les technologies quantiques, l’intelligence artificielle ou encore celles sur l’énergie nucléaire.