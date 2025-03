Procès en destitution de Yoon : la Police se prépare à d'éventuels rassemblements le jour du verdict

Photo : KBS News

La Police se prépare à d'éventuels rassemblements massifs près de la Cour constitutionnelle le jour du verdict du procès en destitution de Yoon Suk-yeol. Alors que sa date exacte n'a pas encore été annoncée, les partisans du président suspendu ont manifesté hier devant le bâtiment de la haute juridiction pour réclamer son rétablissement dans ses fonctions, organisant une cérémonie de rasage du crâne. Du côté des opposants, une grève de la faim a été entamée pour demander sa destitution définitive.Dans ce contexte de tensions croissantes, la Police a annoncé sa décision de barricader, avec des véhicules, la zone située dans un rayon de 100 mètres autour de la Cour, afin de prévenir d'éventuels débordements. Park Hyun-soo, chef par intérim de la Police métropolitaine de Séoul, a expliqué que les manifestations sont interdites dans la zone située à moins de 100 mètres du bâtiment selon la législation en vigueur.En outre, les arrondissements de Jongno-gu et Jung-gu de la capitale seront désignés comme « zone spéciale de prévention de la criminalité ». Ces quartiers seront divisés en huit sections, placées sous la responsabilité d'officiers supérieurs chargés de la gestion des foules et du maintien de l'ordre. Les forces de police s'entraînent également à l'utilisation de sprays à la capsaïcine et de matraques de 120 cm de long.Enfin, une alerte d'urgence de haut niveau pourrait être déclenchée le jour J afin de mobiliser toutes les ressources policières et de garantir une sécurité sans faille.