Lazarus convertit en argent 300 millions de dollars de cryptoactifs volés à Bybit

Photo : YONHAP News

Le groupe de pirates nord-coréens Lazarus a converti en argent liquide au moins 300 millions de dollars d’Etherum, la deuxième cryptomonnaie la plus utilisée, sur les 1,5 milliard dérobés le 21 février sur la plateforme Bybit.Selon l’information donnée ce dimanche par la BBC, après ce braquage, Bybit s’est mise à traquer les hackers pour les empêcher de convertir les cryptoactifs volés. Jusqu’à présent, elle a réussi à geler les transactions à hauteur de 40 millions de dollars. De l’avis des experts, il ne sera pas facile de récupérer les pertes restantes, Lazarus étant le blanchisseur de monnaies numériques le plus sophistiqué.A ce propos, le co-fondateur du cabinet d'analyses en cryptomonnaies Elliptic, Tom Robinson, a affirmé que les pirates nord-coréens sont les champions du monde du blanchiment des cryptoactifs et qu’ils se relaient jour et nuit pour continuer l’opération. La société britannique estime impossible de retrouver 20 % des fonds.Pyongyang n’a jamais reconnu ouvertement être derrière le groupe. Mais pour la communauté internationale, tout l'argent que ces hackers volent servirait à financer le programme d'armes nucléaires du régime.